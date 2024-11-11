В Кремле отрицают, что Путин и Трамп проводили телефонный разговор

В Кремле отрицают, что российский правитель Владимир Путин проводил телефонный разговор с Дональдом Трампом после победы республиканца на выборах президента США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует Интерфакс.

Песков назвал "выдумкой" публикацию в СМИ о разговоре Трампа и Путина, в ходе которого они, в частности, обсуждали развязанную РФ войну против Украины.

"Не было разговора. Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистый вымысел, это просто ложная информация", – сказал кремлевский представитель.

Реклама:

По данным WP, в ходе разговора Трамп посоветовал российскому правителю не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.

Накануне Песков заявил, что РФ увидели "позитивные" сигналы ввиду избрания Дональда Трампа президентом США, когда речь идет о полномасштабном российском вторжении в Украину.

Кроме того, на прошлой неделе российское издание "Верстка" сообщило, что Путин неформально поздравил Трампа с победой на президентских выборах якобы "через знакомых".