WP: Трамп в разговоре с Путиным призвал его не идти на эскалацию в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с кремлевским правителем Владимиром Путиным, во время которого, в частности, речь шла о развязанной РФ войне против Украины.

Об этом The Washington Post рассказали несколько источников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников издания, разговор состоялся в четверг, 7 ноября, после того, как стало понятно, что Трамп побеждает на выборах президента США.

Один из источников издания отметил, что в ходе разговора Трамп посоветовал российскому правителю не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.

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Они также обсудили цель установления мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в следующих разговорах, чтобы обсудить "быстрое решение войны в Украине", добавил один из собеседников WP.

Два источника также сказали, что непублично Трамп дал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранила бы за собой часть захваченной территории Украины, и во время разговора с Путиным он кратко коснулся этого вопроса.

Также источники отметили, что Украина якобы была проинформирована о разговоре Трампа с Путиным и не возражала против того, чтобы он состоялся.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в РФ увидели "положительные" сигналы, учитывая избрание Дональда Трампа президентом США, когда речь идет о полномасштабном российском вторжении в Украину.

Также на прошлой неделе российское издание "Верстка" сообщило, что Путин неформально поздравил Трампа с победой на президентских выборах якобы "через знакомых".