В Кремле увидели "позитивные сигналы" в победе Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве увидели "положительные" сигналы, учитывая избрание Дональда Трампа президентом США, когда речь идет о полномасштабном российском вторжении в Украину.

Об этом он сказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о том, какие сигналы из США для России будут означать возможность налаживания двусторонних отношений, Песков заявил, что пока "сигналы положительные".

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"Трамп во время своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через соглашения. Что он может сделать сделку, которая выведет к миру. По крайней мере он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, и это его выгодно отличает от действующей администрации", – добавил он.

В то же время представитель Кремля признал, что, в отличие от действующей администрации Джо Байдена, Трамп "менее предсказуем, и также, наверное, менее предсказуемым является, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал во время предвыборной кампании".

На этой неделе Трамп допустил, что может поговорить с Путиным, а сам Путин поздравил Трампа с победой и не исключил, что может ему позвонить.

А российское издание "Верстка" сообщило, что Путин неформально поздравил Трампа с победой на президентских выборах якобы "через знакомых".