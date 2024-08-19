Итальянские карабинеры в сотрудничестве с Францией и Европолом разоблачили и арестовали мужчину, который организовал в Неаполе печать фальшивых банкнот евро.

Об этом Европол сообщил в понедельник, 19 августа, пишет "Европейская правда".

Злоумышленника, который печатал фальшивые евро, обнаружили в рамках расследования, которое длилось с 2022 года. Считается, что в Неаполе он создал фальшивых банкнот на сумму почти три миллиона евро.

Подпольная "типография" в итальянском городе насчитывала 31 печатный станок и располагалась в доме мужчины. Фальшивые евро сбывались через криминальные сети, в частности во Франции, и были обнаружены в как минимум 10 европейских странах.

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Фото: Европол

Накануне дня акции органы власти по всей Европе изъяли поддельные банкноты различных номиналов – преимущественно 20, 50 и 100 евро – на общую сумму около 950 тысяч евро до того, как они попали в обращение.

Фото: Европол

Считается, что арестованный злоумышленник ответственен за более 27% всех поддельных банкнот евро, обнаруженных и изъятых из обращения только в 2023 году. Их общая номинальная стоимость оценивается в примерно восемь миллионов евро.

Напомним, в прошлом году в Германии зафиксировали существенный рост фальшивых купюр.

Похожий всплеск фиксировали в Хорватии в начале прошлого года, когда страна присоединилась к еврозоне.