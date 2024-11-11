СМИ: Россия пытается вмешаться в выборы в Румынии

Россия якобы работает над тем, чтобы повлиять на выборы президента Румынии, которые состоятся в конце ноября – начале декабря.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

По информации телеканала, Россия пытается оказать влияние на румынские выборы "через доверенных лиц, через посредников, таких как связанные с Россией или финансируемые Россией организации и учреждения, возможно, включая кандидатов".

В публикации утверждается, что в Румынии каждый гражданин России "находится под постоянным мониторингом", а контрразведка страны отслеживает возможные попытки "поставить под сомнение членство Румынии в Европейском Союзе и НАТО".

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Дополнительно на проблему обратили внимание румынские депутаты, которые призвали проверить, не вмешиваются ли в выборы такие страны, как Россия, Китай, Северная Корея – например, не атакуют ли их хакеры румынские государственные учреждения.

Среди других признаков такого влияния Digi24 приводит сети ботов и троллей в соцсетях, которые пытаются "получить нелегитимный контент для продвижения определенных кандидатов", в связи с чем возбудила производство и полиция Румынии.

Напомним, первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй – 8 декабря. Нынешний президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, не может остаться на своей позиции на третий срок.

В прошлом месяце один из кандидатов в президенты Румынии, бывший заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ попал в скандал, когда выяснилось, что бывший координатор его кампании имеет связи с российским пропагандистом и бизнесменом.

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