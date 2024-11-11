Глава Минобороны Британии видит позитив для Украины в разговоре Трампа и Путина

Британский министр обороны Джон Гили считает, что в случае, если сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа является правдой, это является положительным сигналом для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует Sky News.

По мнению Гили, разговор Трампа и Путина – это "очень хороший первый шаг и ранний признак" того, что новая администрация президента США будет поддерживать Украину.

Он выразил надежду, что избранный американский президент признает: такая поддержка в интересах Америки.

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"Если такие страны, как Россия, могут перекраивать международные границы силой, это является сигналом, который подрывает безопасность всех наций", – добавил британский министр.

По данным The Washington Post и Reuters, во время разговора Трамп посоветовал российскому правителю не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.

В Кремле отрицают, что разговор Путина и Трампа имел место.

В то же время накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ увидели "позитивные" сигналы учитывая избрание Дональда Трампа президентом США, когда речь идет о полномасштабном российском вторжении в Украину.