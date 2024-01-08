На вокзале в Чехии молодой человек облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег

В понедельник утром на главном железнодорожном вокзале чешского Оломоуца молодой человек вылил на себя легковоспламеняющуюся жидкость на платформе между вагонами и поджег - в результате чего он погиб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky.

"С сегодняшнего утра мы расследуем смерть молодого человека, которого нашли на платформе железнодорожного вокзала в Оломоуце. Скорее всего, это самоубийство. Причиной смерти, очевидно, стали манипуляции с огнем", – сообщил представитель полиции Либор Хейтман.

По его словам, более подробные обстоятельства трагического случая являются предметом расследования.

Врачи скорой помощи ничем не смогли помочь юноше.

"Спасательная служба не вмешивалась, наша сторона лишь направила на место происшествия судмедэксперта после полицейского расследования, чтобы осмотреть тело погибшего", – рассказала представительница медицинской службы.

Трагедия не повлияла на железнодорожное движение.

В апреле прошлого года 62-летний украинец совершил самоподжог в очереди в генеральное консульство Украины в Кракове утром 13 апреля. Очевидцы рассказали, что он выкрикивал на украинском языке призывы возвращаться на родину и защищать страну от россиян.