Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Париже заявил, что считает дальнейшую поддержку Украины приоритетом и что никакие решения об Украине не должны приниматься без Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместном брифинге с Рютте 12 ноября.

Макрон отметил, что дальнейшая поддержка Украины должна оставаться безоговорочным приоритетом, и акцентировал, что привлечение северокорейских военных на стороне России является серьезной эскалацией.

"Для безопасности наших граждан нужна сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс.

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Мы продолжим призывать, чтобы НАТО и союзники оказывали всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Это единственный путь к переговорам. И хочу четко подчеркнуть, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе – без европейцев", – заявил Макрон.

Он продолжил, что Европа долгое время избегала брать на себя ответственность за свою безопасность, и после этого напомнил о своей идее восстановления "стратегической автономии" Европы.

Напомним, по информации СМИ, в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Трампа с победой, сказал, что ценит его приверженность к подходу "мир через силу", и выразил убеждение, что это может помочь приблизить справедливый мир в Украине.

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