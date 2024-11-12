Президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Парижі заявив, що вважає подальшу підтримку України пріоритетом та що жодні рішення про Україну не мають ухвалюватися без України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному брифінгу з Рютте 12 листопада.

Макрон зазначив, що подальша підтримка України має залишатися беззаперечним пріоритетом, та акцентував, що залучення північнокорейських військових на боці Росії є серйозною ескалацією.

"Задля безпеки наших громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа і сильний Альянс.

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Ми продовжимо закликати, щоб НАТО і союзники надавали усю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Це єдиний шлях до перемовин. І хочу чітко наголосити, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про Європу – без європейців", – заявив Макрон.

Він продовжив, що Європа тривалий час уникала брати на себе відповідальність за свою безпеку, та після того нагадав про свою ідею відновлення "стратегічної автономії" Європи.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський, вітаючи Трампа з перемогою, сказав, що цінує його прихильність до підходу "мир через силу", і висловив переконання, що це може допомогти наблизити справедливий мир в Україні.

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