Польша закупит тяжелую инженерную технику для укрепления границы с РФ и Беларусью

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик объявил, что в рамках программы "Восточный щит" министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 млн злотых (более 152 млн долларов).

Заявление заместителя главы польского Минобороны приводит PAP, сообщает "Европейская правда".

Томчик добавил, что это связано с дальнейшей охраной польских границ, а также с недавним наводнением.

Он отметил необходимость дальнейших инвестиций в инженерное оборудование, анонсировав закупку новой техники на 500-600 млн злотых для усиления возможностей войск.

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"В рамках строительства "Восточного щита", а также в связи с ситуацией, которая сложилась, мы хотим в ближайшие месяцы закупить тяжелую технику, примерно на сумму около 500-600 млн злотых, чтобы усилить те подразделения, которые будут готовить и строить инженерные дамбы на польско-белорусской, или польско-российской, или польско-украинской границе", – сказал он.

Ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся в Европейский Союз для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.

Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны", а в мае Польша объявила о подобном проекте под названием "Восточный щит" с целью укрепления своих границ с Калининградской областью России и Беларусью.