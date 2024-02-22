Байден встретился с Юлией Навальной и ее дочерью
Четверг, 22 февраля 2024, 21:57
Президент США Джо Байден 22 февраля встретился в Сан-Франциско с Юлией Навальной – женой российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии – и ее дочерью Дашей.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Как сообщили в Белом доме, Байден выразил семье Навальных соболезнования из-за смерти оппозиционера и "выразил свое восхищение его чрезвычайным мужеством" и борьбой против коррупции.
Он также подтвердил, что США 23 февраля объявят о "новых серьезных санкциях" против России в ответ на смерть Навального, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.
Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.— President Biden (@POTUS) February 22, 2024
Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3
Юлия Навальная – жена лидера российской оппозиции Алексея Навального, который умер в российской колонии 16 февраля.
19 февраля Юлия Навальная приняла участие во встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе, а на следующей неделе – выступит в Европарламенте.
Напомним, Евросоюз обещает наложить санкции против причастных к смерти Навального.