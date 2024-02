Байден встретился с Юлией Навальной и ее дочерью

Президент США Джо Байден 22 февраля встретился в Сан-Франциско с Юлией Навальной – женой российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии – и ее дочерью Дашей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщили в Белом доме, Байден выразил семье Навальных соболезнования из-за смерти оппозиционера и "выразил свое восхищение его чрезвычайным мужеством" и борьбой против коррупции.

Он также подтвердил, что США 23 февраля объявят о "новых серьезных санкциях" против России в ответ на смерть Навального, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya – Aleksey Navalny's loved ones – to express my condolences for their devastating loss.



Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3