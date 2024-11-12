Украинцы включили воздушную тревогу и скандировали лозунги во время выступления Навальной в Лиссабоне

В Лиссабоне украинские активисты включили звук воздушной тревоги и скандировали "Stop Russia" во время выступления вдовы российского политика Алексея Навального Юлии на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне.

Об этом рассказала маркетолог и блогер Кристина Жук в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Жук призвала присоединиться к флеш-мобу украинцев на выступлении Навальной, а основатель проекта "Воздушная тревога" предложил использовать во время акции в приложении сигнал из "Тестового региона".

Фото: Х

В 12:15 у всех присутствующих, которые выбрали в приложении соответствующую опцию, зазвучала воздушная тревога.

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Фото: Х

Блогер распространила два видео с события, и на одном из них слышно, как во время выступления Навальной раздается воздушная тревога.

На другом видео активистки кричат "Stop Russia" и "Stop the War". Жук заявила, что выступление Навальной сорвали.

Виступ навальної на вебсаміті зірвали, дякую всім українцям хто доєднався до акції.

На сцену вийшла українка, наш голос почули



Громадяни країни 404 мають знати, що їх таке чекає у будь якому куточку світу pic.twitter.com/7YYqntHTfX – Христина Жук (@KhrytstynaZhuk) November 12, 2024

"На сцену вышла украинка, наш голос услышали. Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира", – поделилась она..

Виступ навальної зірвали, дякую всім хто доєднався pic.twitter.com/Q6n1CL5LTB – Христина Жук (@KhrytstynaZhuk) November 12, 2024

Протест украинцев состоялся во время первого выступления Навальной в 12:10-12:30, в планах конференции также было еще одно выступление россиянки.

Организаторы заявили, что пригласили Навальную, ведь она, по их мнению, "мощный голос за демократию и права человека".

На официальных страницах конференции никак не комментировали это событие.

Навальная также никак не отреагировала на акцию украинцев. Последний ее пост в X посвящен открытию мемориала в честь ее мужа напротив российского посольства в Лиссабоне.

19 февраля Юлия Навальная приняла участие во встрече министров иностранных дел стран Европейского Союза в Брюсселе.

В том же месяце действующий президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией Навальной и ее дочерью Дашей.