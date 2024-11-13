Трамп пригласил Маска и Рамасвами в новосозданное агентство по эффективности правительства

Избранный президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что миллиардер Илон Маск и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами возглавят новый "Департамент правительственной эффективности" (DOGE), который, несмотря на название, не является государственным агентством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Аббревиатура DOGE – это намек на любимую криптовалюту Маска, доджкойн. В заявлении Трампа говорится, что Маск и Рамасвами будут работать за пределами правительства, чтобы предлагать Белому дому "советы и рекомендации", а также сотрудничать с Административно-бюджетным управлением, чтобы "продвинуть масштабную структурную реформу и создать предпринимательский подход к правительству, невиданный ранее". Он добавил, что этот шаг шокирует государственные системы.

Пока не понятно, как будет работать организация. Она может подпадать под действие Закона о Федеральном консультативном комитете, который диктует, как внешние группы, консультирующие правительство, должны работать и быть подотчетными общественности.

Реклама:

Федеральные служащие, как правило, обязаны раскрывать свои активы и связи, чтобы избежать любых потенциальных конфликтов интересов, а также продавать значительные активы, связанные с их работой. Поскольку Маск и Рамасвами не являются официальными федеральными служащими, на них не распространяются эти требования и этические ограничения.

Маск постоянно присутствует в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде с тех пор, как республиканец победил на президентских выборах.

Что касается Рамасвами, то в январе он приостановил свою президентскую кампанию и поддержал Трампа.

В своем заявлении Трамп сказал, что они "проложат путь для моей администрации, чтобы ликвидировать правительственную бюрократию, сократить избыточное регулирование, уменьшить расточительные расходы и реструктуризировать федеральные агентства".

Кроме того, Трамп заявил во вторник, что избрал своим министром обороны Пита Хегсета, ведущего Fox News и ветерана, который выражал презрение к политике руководителей Пентагона.

Также Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Волтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.