Трамп оголосив ведучого Fox News і критика НАТО майбутнім головою Пентагону

Обраний президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що обрав своїм міністром оборони Піта Гегсета, ведучого Fox News і ветерана, який висловлював презирство до політики керівників Пентагону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Гегсет, якщо його кандидатуру затвердить Сенат США, може виконати передвиборчі обіцянки Трампа звільнити американських військових від генералів, яких він звинувачує у проведенні прогресивної політики щодо різноманітності в армії.

Pete Hegseth, Facebook

44-річний скептик НАТО є, мабуть, найбільш несподіваним вибором Трампа. Це рішення викликало швидке засудження з боку деяких опонентів Трампа.

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Гегсет є ветераном Національної гвардії США. Він служив в Афганістані, Іраку і у кубинській в'язниці Гуантанамо.

"Піт – жорсткий, розумний і справжній прихильник ідеї "Америка понад усе". З Пітом на чолі вороги Америки попереджені – наша армія знову буде великою, і Америка ніколи не відступить", – сказав Трамп.

Хоча в минулому Гегсет висловлював лише обмежені політичні позиції, він критикував союзників по НАТО за слабкість і заявляв, що Китай стоїть на порозі домінування над своїми сусідами.

"Застаріла, неозброєна, вторгнена і безсила. Чому Америка, європейський "номер екстреного зв'язку" протягом минулого століття, повинна слухати самовпевнені і безсилі нації, які просять нас дотримуватись застарілих і односторонніх оборонних угод, яким вони більше не відповідають?", – зазначив раніше Гегсет у своїй книзі.

"Можливо, якби країни НАТО дійсно платили за власну оборону – але вони цього не роблять. Вони лише кричать про правила, потрошачи свої армії і волаючи до Америки про допомогу", – додав він.

Виступаючи в подкастах і на телебаченні, Гегсет заявив, що Китай будує армію, "спеціально призначену для перемоги над Сполученими Штатами Америки".

"У них є повний спектр довгострокових планів не лише регіонального, але й глобального домінування, а ми – ми маємо голови в дупі", – сказав Гегсет в одному з подкастів минулого тижня.

Під час того ж виступу Гегсет сказав, що вторгнення Росії в Україну у 2022 році було "війною Путіна за те, щоб повернути йому його лайно".

"Якщо Україна зможе захистити себе... чудово, але я не хочу, щоб американське втручання проникало вглиб Європи і змушувало (Путіна) відчувати, що йому наступають на п'яти", – сказав Гегсет.

"ЄвроПравда" раніше повідомляла про рішення Дональда Трампа призначити Майка Волтца радником із нацбезпеки, а сенатора Марко Рубіо – державним секретарем. Обидва політики належать до яструбиного крила Республіканської партії і є більш схильними до підтримки України, ніж класичні трампісти.

Пізніше Трамп підтвердив призначення конгресмена від Флориди Майка Волтца радником із національної безпеки у своїй майбутній адміністрації.