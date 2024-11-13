США с весны передали Украине 83% обещанных снарядов и 67% средств ПВО

США с момента утверждения Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле этого года передали Украине 83% обещанных боеприпасов, 67% обещанных средств ПВО и 60% огневых мощностей.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, передает "Европейская правда".

Спикера спросили о том, сколько помощи получили Украина от США в течение этого года.

"От принятия дополнительного финансирования до середины октября мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших складов", – проинформировал он.

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Речь идет об артиллерийских снарядах 155-мм калибра, ракетах для систем HIMARS GMLRS, боеприпасах к системам Patriot и NASAMS и тому подобное.

Также он поделился, что США доставили 67% обещанных других мощностей противовоздушной обороны, включая ракеты к Stinger и HAWK

"И выполнили 60% наших обязательств по огневым средствам, включая бомбы малого диаметра и боеприпасы 105-мм калибра", – заявил Райдер.

По словам представителя Пентагона, поставки вооружения с американских складов продолжаются в течение нескольких дней или недель. Если что-то из оборудования требует ремонта – его быстро восстанавливают и отправляют в Украину.

Недавно представитель Пентагона Сабрина Сингх подтвердила обязательства США о продлении военной помощи Украине до конца срока действующей администрации Джо Байдена.

По ее словам, до конца срока остаются активными президентские пакеты помощи и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

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