В Эстонии первый город полностью покрыли системой сирен оповещения

В Эстонии город Пайде стал первым населенным пунктом, который полностью покрыли системой сирен оповещения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Спасательный департамент совместно с Центром информационных технологий и развития МВД создает национальную сеть сирен, с помощью которой в условиях опасных кризисных ситуаций будет проинформировано как можно больше людей одновременно.

Эстонское государство будет использовать сирены вместе с дополнительными способами оповещения, такими как SMS, сайт kriis.ee и кризисный информационный телефон 1247.

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Дополнительное оповещение может поступить с задержкой после срабатывания сирен, поэтому важно, чтобы первой реакцией людей на звук сигнальной сирены было спрятаться в укрытие.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, в ближайшие годы правительство выделит еще 1,1 миллиарда евро на национальную оборону, из которых почти четверть инвестируют во внутреннюю безопасность, включая защиту населения.

"Сирены могут быть использованы как на национальном уровне, так и локально, в зависимости от характера и масштаба кризиса. Они никогда не используются самостоятельно, а только вместе с дополнительным оповещением", – сказал заместитель генерального директора Спасательного департамента Мартин Ламбинг.

По его словам, ведомство планирует начать тестирование сети сирен в следующем году и будет анализировать возможности для дальнейшего развития.

Первая цель состоит в том, чтобы до конца года установить сирены оповещения об опасности в 22 населенных пунктах Эстонии. Сейчас сирены установили в более чем 15 населенных пунктах по всей стране.

В населенном пункте, полностью покрытом сиренами, во время срабатывания оповещения звук будет слышен в любой части города.

Также в Эстонии хотят ввести требование проектировать укрытия в каждом большом жилом доме или заведении другого типа.