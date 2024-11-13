В Латвии 1000-й день вторжения РФ в Украину отметят минутой молчания

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже призывают латвийцев, в знак солидарности с Украиной, почтить 19 ноября память погибших минутой молчания и зажечь свечи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Минута молчания будет объявлена на 1000-й день полномасштабной войны 19 ноября в 9:00.

"Украина неустанно борется каждый день. Более двух лет с мужеством и восхищающим упорством украинский народ сопротивляется российской агрессии. Поддержка Латвией Украины – тверда и непоколебима. Латвия и ее народ стоят плечом к плечу с Украиной в ее борьбе против агрессора – России", – говорится в заявлении первых лиц государства.

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"В знак солидарности с Украиной и ее народом президент Латвии, председатель Сейма, премьер-министр и министр иностранных дел 19 ноября в 9:00 призывают всю Латвию объединиться в минуте молчания. Мы призываем самоуправления и организации организовать минуту молчания в разных местах Латвии и, чествуя жертв, зажигать 1000 свечей", – сказано в заявлении.

Также первые лица государства призывают почтить память латвийского добровольца Виталия Смирнова, который погиб на востоке Украины 1 октября 2023 года.

Как сообщалось, Европейский парламент в следующий вторник, 19 ноября, проведет чрезвычайное заседание по случаю 1000 дней от начала полномасштабного вторжения России в Украину.