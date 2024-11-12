Европарламент соберется к 1000 дням активной фазы войны, будет обращение Зеленского
Европейский парламент в следующий вторник, 19 ноября, проведет чрезвычайное заседание по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом в X (Twitter) написала президент Европарламента Роберта Метсола, сообщает "Европейская правда".
Во время чрезвычайной пленарной сессии, отметила Метсола, европарламентарии отметят "1000 дней храбрости и мужества народа Украины".
"К нам со специальным обращением из Украины присоединится президент Владимир Зеленский", – добавила она.
For as long as it takes 🇪🇺🇺🇦– Roberta Metsola (@EP_President) November 12, 2024
Proud to announce a @Europarl_EN extraordinary Plenary Session on Tuesday 19 November, to mark 1000 days of the bravery and courage of the people of Ukraine.
President @ZelenskyyUa will join us for a special address from Ukraine.#SlavaUkraini
Европарламент и его президент Роберта Метсола являются одними из самых активных сторонников Украины в ЕС.
В сентябре евродепутаты потребовали от стран ЕС снять нынешние ограничения, которые мешают Украине использовать западные системы вооружений против законных военных целей в России.
Летом они осудили "миротворческие" потуги премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.