Европарламент соберется к 1000 дням активной фазы войны, будет обращение Зеленского

Европейский парламент в следующий вторник, 19 ноября, проведет чрезвычайное заседание по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом в X (Twitter) написала президент Европарламента Роберта Метсола, сообщает "Европейская правда".

Во время чрезвычайной пленарной сессии, отметила Метсола, европарламентарии отметят "1000 дней храбрости и мужества народа Украины".

"К нам со специальным обращением из Украины присоединится президент Владимир Зеленский", – добавила она.

For as long as it takes 🇪🇺🇺🇦



Proud to announce a @Europarl_EN extraordinary Plenary Session on Tuesday 19 November, to mark 1000 days of the bravery and courage of the people of Ukraine.



President @ZelenskyyUa will join us for a special address from Ukraine.#SlavaUkraini