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Европарламент соберется к 1000 дням активной фазы войны, будет обращение Зеленского

Новости — Вторник, 12 ноября 2024, 17:00 — Олег Павлюк

Европейский парламент в следующий вторник, 19 ноября, проведет чрезвычайное заседание по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом в X (Twitter) написала президент Европарламента Роберта Метсола, сообщает "Европейская правда".

Во время чрезвычайной пленарной сессии, отметила Метсола, европарламентарии отметят "1000 дней храбрости и мужества народа Украины".

"К нам со специальным обращением из Украины присоединится президент Владимир Зеленский", – добавила она.

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Европарламент и его президент Роберта Метсола являются одними из самых активных сторонников Украины в ЕС.

В сентябре евродепутаты потребовали от стран ЕС снять нынешние ограничения, которые мешают Украине использовать западные системы вооружений против законных военных целей в России.

Летом они осудили "миротворческие" потуги премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Европарламент Война с РФ
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