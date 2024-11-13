У Латвії 1000-й день вторгнення РФ в Україну відзначать хвилиною мовчання

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, спікерка Сейму Дайга Мієріня, прем'єр-міністерка Евіка Сіліня і міністерка закордонних справ Байба Браже закликають латвійців, на знак солідарності з Україною, вшанувати 19 листопада пам'ять загиблих внаслідок вторгнення РФ хвилиною мовчання і запалити свічки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Хвилина мовчання буде оголошена на 1000-й день повномасштабної війни 19 листопада о 9:00.

"Україна невпинно бореться щодня. Понад два роки з мужністю і завзятістю, що захоплює, український народ чинить опір російській агресії. Підтримка Латвією України – тверда і непохитна. Латвія та її народ стоять пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі проти агресора – Росії", – ідеться в заяві перших осіб держави.

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"На знак солідарності з Україною та її народом президент Латвії, голова Сейму, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ 19 листопада о 9:00 закликають усю Латвію об'єднатися в хвилині мовчання. Ми закликаємо самоврядування та організації організувати хвилину мовчання в різних місцях Латвії і, вшановуючи жертв, запалювати 1000 свічок", – сказано в заяві.

Також перші особи держави закликають вшанувати латвійського добровольця Віталія Смирнова, який загинув на сході України 1 жовтня 2023 року.

Як повідомлялося, Європейський парламент наступного вівторка, 19 листопада, проведе надзвичайне засідання з нагоди 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.