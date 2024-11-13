Европейские фермеры протестуют против торгового соглашения с Латинской Америкой

Европейские фермеры в среду, 13 ноября, начали протесты против соглашения о свободной торговле между ЕС и экономическим союзом Латинской Америки (Меркосур), утверждая, что импорт оттуда повредит местному сельскому хозяйству.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе в среду собрались около 100 фермеров, которые пригнали трактор с баннером, где было написано "СТОП ЕС-Меркосур".

Фермеры утверждают, что увеличение дешевого импорта из латиноамериканских стран повредит сельскому хозяйству Европейского Союза.

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Во Франции – крупнейшем в Европе производителе сельскохозяйственной продукции – фермеры сбросили навоз в восточном городе Шомон. Кроме того, крупнейший французский профсоюз фермеров FNSEA призвал к общенациональным акциям, начиная с понедельника.

"Это торговое соглашение, которое связывает часть южноамериканских стран с Европой, рискует принести существенные последствия для сельского хозяйства", – заявил председатель FNSEA Арно Руссо.

Бразилия настаивает на подписании соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур до конца ноября, пока она председательствует в "Группе двадцати". А Франция пытается убедить других членов Евросоюза выступить против соглашения.

В начале года европейские фермеры протестовали против продолжения либерализации торговли с Украиной, утверждая, что ее сельское хозяйство подрывает конкуренцию.

В конце концов, либерализацию продолжили с предохранителями, которые позволяют ЕС блокировать украинский импорт в одностороннем порядке.