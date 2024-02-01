Фермеры протестуют на саммите ЕС: привезли тракторы и зажгли костер

В день саммита лидеров Евросоюза фермеры собрали протест в Брюсселе, чтобы добиться большей помощи на фоне повышения налогов, роста расходов и дешевого импорта агропродукции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По оценкам полиции, главные магистрали Брюсселя заблокировали около тысячи тракторов. При этом фермеры забросали Европарламент яйцами, зажгли у здания костры и запускали фейерверки.

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Reuters

На одном из тракторов они повесили баннер с надписью: "Если вы любите землю, поддержите тех, кто ею управляет". На другом плакате было написано: "Нет фермеров – нет еды".

Хотя фермерский кризис официально не включен в повестку дня саммита ЕС, его также обсуждают. Прибыв на саммит, премьер-министр Бельгии, которая председательствует в Евросоюзе, Александр Де Кроо заявил, что жалобы фермеров надо обсудить.

"Они предлагают продукцию высокого качества, мы также должны убедиться, что они могут получить правильную цену за высококачественную продукцию, которую они предоставляют", – сказал он.

В то же время премьер Ирландии Лео Варадкар поддержал президента Франции Эмманюэля Макрона, который выступил против подписания торгового соглашения с группой южноамериканских стран "Меркосур" – еще одного ключевого требования фермеров.

Ранее полиция французского муниципалитета Рунжис, что к югу от Парижа, задержала 79 участников фермерских протестов, которые пытались попасть на местный продуктовый рынок.

Фермерские протесты проходят в ряде стран Европы, но во Франции они – одни из самых масштабных: в понедельник, 29 января, протестующие впервые попытались перекрыть основные автомагистрали, ведущие в Париж.

Во всех странах фермеры в целом возмущены снижением доходов, ростом цен на электроэнергию и топливо, а также бюрократической волокитой и экологической политикой, которые, по их мнению, подрывают их способность конкурировать с другими странами.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон начал выступать за определенные предохранители в отношении украинского импорта для той продукции, которая особенно важна для интересов французских фермеров.