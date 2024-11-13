Трамп заявил, что говорил с Байденом о войне в Украине и Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп сказал, что во время встречи с действующим лидером Джо Байденом он обсудил войну в Украине и эскалацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп рассказал в интервью таблоиду New York Post.

По словам республиканца, он и Байден "оба были очень рады видеть друг друга" в Белом доме в среду.

"Путь был долгим путь. Обе стороны много работали, он также хорошо поработал для предвыборной кампании и всего остального. У нас действительно была очень хорошая встреча", – поделился Трамп.

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Он добавил, что обсудил с Байденом два вопроса, по которым у них были разногласия в прошлом: войну в Украине, которую Трамп пообещал закончить почти сразу после вступления в должность, и продолжающуюся войну на Ближнем Востоке.

"Я хотел – я спросил его мысли, и он мне их изложил. Кроме того, мы очень много говорили о Ближнем Востоке. Я хотел знать его взгляды на то, где мы находимся и что он думает. И он мне их изложил, он был очень любезен", – рассказал Трамп.

Избранный президент также анонсировал еще одну встречу с Байденом в Белом доме до его инаугурации 20 января и отметил, что Овальный кабинет, где они говорили, "очень хороший".

В Белом доме перед этим сообщали, что встреча Дональда Трампа и Джо Байдена длилась около двух часов.

По последним подсчетам, Трамп получил голоса 312 выборщиков на президентских выборах 5 ноября при минимально необходимых 270.