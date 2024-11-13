Трамп заявив, що говорив з Байденом про війну в Україні та Близький Схід

Обраний президент США Дональд Трамп сказав, що під час зустрічі з чинним лідером Джо Байденом він обговорив війну в Україні та ескалацію на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп розповів в інтерв’ю таблоїду New York Post.

За словами республіканця, він і Байден "обидва були дуже раді бачити один одного" у Білому домі в середу.

"Шлях був довгим шлях. Обидві сторони багато працювали, він також добре попрацював задля передвиборчої кампанії та всього іншого. У нас справді була дуже хороша зустріч", – поділився Трамп.

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Він додав, що обговорив з Байденом два питання, щодо яких у них були розбіжності в минулому: війну в Україні, яку Трамп пообіцяв закінчити майже відразу після вступу на посаду, і війну на Близькому Сході, що триває.

"Я хотів – я запитав його думки, і він мені їх виклав. Крім того, ми дуже багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми перебуваємо і що він думає. І він мені їх виклав, він був дуже люб'язний", – розповів Трамп.

Обраний президент також анонсував ще одну зустріч із Байденом у Білому домі до його інавгурації 20 січня та відзначив, що Овальний кабінет, де вони говорили, "дуже гарний".

У Білому домі перед цим повідомляли, що зустріч Дональда Трампа та Джо Байдена тривала близько двох годин.

За останніми підрахунками, Трамп здобув голоси 312 виборників на президентських виборах 5 листопада за мінімально необхідних 270.