В Белом доме рассказали подробности встречи Байдена и Трампа

Встреча президента США Джо Байдена и его преемника Дональда Трампа длилась почти два часа и касалась передачи власти и актуальных вопросов американской политики.

Об этом журналистам сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Байден и Трамп говорили около двух часов, вместе с ними присутствовали действующий и будущий руководители аппарата Белого дома.

"Встреча была содержательной, состоялся обмен взглядами. Они обсудили важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, которые встали перед страной и миром", – добавила Жан-Пьер без уточнений.

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Также, отметила пресс-секретарь, Байден поднял "важные пункты повестки дня Конгресса", связанные с утверждением федерального бюджета и помощи пострадавшим от стихийных бедствий в США.

"Наконец президент повторил то, что сказал избранному президенту на следующий день после выборов и американцам в Розовом саду на прошлой неделе: "У нас состоится упорядоченная и мирная передача власти", – подытожила она.

Ранее в среду сообщалось, что избранный президент США прибыл в Белый дом, где его принял Джо Байден для обсуждения передачи власти.

По последним подсчетам, Дональд Трамп получил голоса 312 выборщиков на президентских выборах 5 ноября при минимально необходимых 270.