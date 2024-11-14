В Германии определился фаворит в канцлеры перед выборами

Действующий министр обороны Германии Борис Писториус в последнем опросе обошел по уровню поддержки на пост канцлера не только действующего главу правительства Олафа Шольца, но и лидера оппозиции Фридриха Мерца.

Соответствующие данные опроса от института Forsa приводит Bild, пишет "Европейская правда".

Опрос показал, что 39% респондентов хотели бы видеть Писториуса канцлером, лидера оппозиционного ХДС Мерца – 25%.

Даже среди сторонников ХДС/ХСС Писториус пользуется поддержкой 22% респондентов.

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Среди сторонников Социал-демократической партии Германии 58% опрошенных хотели бы видеть кандидатом в канцлеры действующего министра обороны, тогда как Шольца поддерживают 30%.

Лишь 13% всех избирателей, имеющих право голоса, считают, что Шольц также должен быть кандидатом на пост канцлера от своей партии на предстоящих выборах.

Опрос также показывает, что если Писториус может набрать очки и в политически-консервативном лагере, то Мерц не имеет шансов в левом спектре: только 2% сторонников СДПГ и "Зеленых" выбрали бы Мерца в потенциальном противостоянии с Писториусом.

Сейчас, несмотря на развал правительства Шольца, его Социал-демократическая партия планирует оставить действующего канцлера своим главным кандидатом на предстоящих выборах.

Опросы свидетельствуют, что более половины немцев выступают за скорые досрочные выборы. Также опросы прогнозируют лучший результат на выборах главной оппозиционной партии Христианско-демократический союз.

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