Более половины немцев выступают за неотложные досрочные выборы

Более половины немцев после новостей о распаде коалиции заявили, что не жалеют об этом и поддерживают быстрое проведение досрочных выборов.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных после развала коалиции вечером 6 ноября.

В опросе Infratest-Dimap для ARD Deutschlandtrend 65% респондентов заявили, что выступают за скорейшие досрочные выборы в Бундестаг.

Лишь 33% считают лучшим вариантом проводить их в марте, как рассчитывает канцлер Олаф Шольц.

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59% респондентов одобрительно отреагировали на развал "светофорной коалиции" после длительных споров между партиями-участницами. 40% считают главным виновником развала "Свободных демократов", 26% – "Зеленых" и лишь 19% – социал-демократов.

Этот же опрос показал, что если бы выборы проводились немедленно, крупнейшая оппозиционная партия Христианско-демократический союз может рассчитывать на 34% голосов, ультраправые популисты "АдГ" – на 18%, социал-демократы Шольца – 16%, "Зеленые" – 12%, альянс "подруги Путина" Сары Вагенкнехт – 6%. "Свободные демократы" на этот раз не преодолели бы 5% барьер.

Еще один опрос от Wahlen по заказу ZDF показал, что 30% немцев поддерживают проведение досрочных выборов в марте, но 54% выступают за то, чтобы это произошло быстрее.

По данным СМИ от источников в Бундестаге, Германия сможет предоставить большую часть из 4 миллиардов евро, обещанных Украине, даже если бюджет на 2025 год не будет утвержден вовремя из-за распада коалиционного правительства.

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