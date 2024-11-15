Орбан заявил, что ЕС должен пересмотреть энергосанкции против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европейскому Союзу необходимо пересмотреть санкции против России, поскольку они удерживают цены на энергоносители на высоком уровне.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его слова в интервью венгерскому общественному радио.

Орбан считает, что "цены на энергоносители должны быть снижены любым способом".

"Это означает, что санкции должны быть пересмотрены, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не снизятся", – заявил он.

Реклама:

Венгерский премьер заявил, что американские компании платят четверть суммы, которую их европейские коллеги тратят на газ и электроэнергию, и этот недостаток не может быть преодолен другими способами.

Недавно австрийская OMV объявила, что российская государственная компания "Газпром" может прекратить поставки газа из-за решения суда.

Арбитраж присудил австрийской компании компенсацию в размере 230 млн евро в споре с "Газпромом". Эта сумма должна стать компенсацией за прекращение поставок газа в Германию в сентябре 2022 года.

15 ноября стало известно, что возможное прекращение поставок газа из России приводит к росту цен на голубое топливо в Европе.