Ціни на газ у Європі виросли до річного максимуму на тлі можливої зупинки поставок з РФ

Можливе припинення поставок газу з Росії призводить до зростання цін на блакитне паливо у Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після того, як австрійська енергетична група OMV попередила про можливу зупинку поставок газу РФ, європейська ціна на газ у четвер зросла одразу на 5% до найвищого рівня з листопада минулого року.

Ціна перебуває на рівні 46 євро за мегават-годину. Це все ще значно нижче попереднього максимуму в 346 євро в серпні 2022 року.

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У середу OMV оголосила, що російська державна компанія "Газпром" може припинити поставки через рішення суду. Арбітраж присудив австрійській компанії компенсацію у розмірі 230 мільйонів євро у суперечці з "Газпромом". Ця сума має стати компенсацією за припинення поставок газу до Німеччини у вересні 2022 року.

Тепер OMV хоче стягнути цю суму з дочірньої компанії "Газпрому" "Газпром експорт" і планує зарахувати її в рахунок своїх щомісячних платежів. В результаті компанія побоюється, що російський концерн може повністю припинити постачання.

Том Маржец-Мансер, керівник відділу аналізу газу в службі торгової інформації ICIS, повідомив, що ситуація може загостритися вже наступного тижня. Саме тоді має відбутися наступний щомісячний платіж у розмірі 213 мільйонів євро. Неотримання цього платежа може спонукати "Газпром" до негайного розірвання контракту з OMV.

Зазвичай близько 38 мільйонів кубометрів російського газу надходить до ЄС через Україну щодня. OMV підтверджує, що її сховища заповнені на понад 90%. А міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер також написала на X (Twitter), що вони "давно готувалися до можливого припинення поставок".

Аналітики газового ринку з Rystad Energy також пишуть, що Європа наразі добре забезпечена газом. Дані Rystad показують, що імпорт скрапленого газу на континент у жовтні зріс на 17% порівняно з попереднім місяцем. Німецькі газосховища наразі заповнені приблизно на 97%.

Міністерство захисту клімату Австрії у липні створило комісію, яка має вивчити контракт енергетичної компанії OMV з російським "Газпромом" – який продовжили у 2018 році до 2040-го – та визначити, чи можна його достроково припинити.

OMV була першою західною компанією, яка підписала договір про постачання газу з тоді ще Радянським Союзом у 1968 році.

Канцлер Австрії Карл Негаммер раніше виправдав продовження постачання газу з РФ, серед іншого, відсутністю альтернатив.