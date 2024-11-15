Орбан заявив, що ЄС має переглянути енергетичні санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейському Союзу необхідно переглянути санкції проти Росії, оскільки вони утримують ціни на енергоносії на високому рівні.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на його слова в інтерв’ю угорському громадському радіо.

Орбан вважає, що "ціни на енергоносії повинні бути знижені у будь-який спосіб".

"Це означає, що санкції повинні бути переглянуті, тому що за нинішньої політики санкцій ціни на енергоносії не знизяться", – заявив він.

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Угорський прем’єр заявив, що американські компанії платять чверть суми, яку їхні європейські колеги витрачають на газ та електроенергію, і цей недолік не може бути подоланий іншими способами.

Нещодавно австрійська OMV оголосила, що російська державна компанія "Газпром" може припинити поставки газу через рішення суду.

Арбітраж присудив австрійській компанії компенсацію у розмірі 230 млн євро у суперечці з "Газпромом". Ця сума має стати компенсацією за припинення постачання газу до Німеччини у вересні 2022 року.

15 листопада стало відомо, що можливе припинення постачання газу з Росії призводить до зростання цін на блакитне паливо у Європі.