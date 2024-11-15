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Шольц после разговора с Путиным позвонил Туску

Новости — Пятница, 15 ноября 2024, 17:36 — Мария Емец

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после первого за два года разговора с правителем России позвонил премьеру Польши Дональду Туску.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сообщил в своем X (Twitter).

Дональд Туск написал, что недавно получил звонок от Шольца, и он рассказал ему детали своего разговора с Владимиром Путиным.

"Был рад услышать, что канцлер не только недвусмысленно осудил российскую агрессию, но и подчеркнул позицию, которой придерживается Польша: ничего об Украине без Украины", – отметил Туск.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

По данным СМИ, разговор инициировал Шольц, а подготовка к нему длилась "неделями" в тесной координации со странами G7.

Перед разговором с Путиным канцлер общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует позвонить ему также после звонка Путину.

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