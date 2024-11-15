Шольц после разговора с Путиным позвонил Туску

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после первого за два года разговора с правителем России позвонил премьеру Польши Дональду Туску.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск сообщил в своем X (Twitter).

Дональд Туск написал, что недавно получил звонок от Шольца, и он рассказал ему детали своего разговора с Владимиром Путиным.

Przed chwilą odebrałem telefon od kanclerza Scholza, który zdał mi relację z rozmowy z W. Putinem. Z satysfakcją przyjąłem informację, że kanclerz nie tylko jednoznacznie potępił rosyjską agresję, ale że powtórzył polskie stanowisko: nic o Ukrainie bez Ukrainy. Реклама: November 15, 2024

"Был рад услышать, что канцлер не только недвусмысленно осудил российскую агрессию, но и подчеркнул позицию, которой придерживается Польша: ничего об Украине без Украины", – отметил Туск.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

По данным СМИ, разговор инициировал Шольц, а подготовка к нему длилась "неделями" в тесной координации со странами G7.

Перед разговором с Путиным канцлер общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует позвонить ему также после звонка Путину.