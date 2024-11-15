СМИ: беседа Шольца и Путина длилась час, ее инициировал канцлер

Первый за два года разговор канцлера Германии Олафа Шольца с правителем России состоялся по инициативе первого и в тесной координации с другими странами G7, они общались примерно час.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, разговор инициировал Олаф Шольц. Их общение с Путиным продолжалось около часа.

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Звонок якобы готовили "неделями" в тесной координации с ключевыми международными партнерами – США, Британией, Францией и другими странами "Семерки".

В частности, была договоренность о том, что разговор должен состояться уже после выборов в США, но перед саммитом G20 в Бразилии, куда Шольц отправляется в воскресенье, а Россию на событии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Источники в правительстве добавляют к официальному сообщению о разговоре, что Шольц отдельно осудил обстрелы Россией украинской гражданской инфраструктуры и заявил, что привлечение к боевым действиям на стороне России северокорейских солдат может привести к серьезной эскалации и расширению войны.

Ранее сообщили, что Шольц перед разговором с Путиным общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует позвонить ему также после звонка Путину.

Ранее Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что готов говорить с Путиным о возможных решениях для прекращения российской агрессии против Украины. Недавно канцлер ФРГ говорил о готовности провести переговоры с лидером России "в скором времени".