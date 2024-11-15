Министр обороны Германии рассказал, есть ли у него амбиции стать канцлером

Действующий министр обороны Германии Борис Писториус высказался относительно кандидатуры на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии, которую он представляет, а также относительно собственных амбиций по этому поводу.

Его заявление приводит Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

Некоторые представители СДПГ ранее призвали сделать именно Писториуса кандидатом в канцлеры вместо действующего главы правительства Олафа Шольца.

Глава Минобороны также опережает канцлера в опросах.

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"Я могу сказать только то, что всегда говорил. У нас замечательный федеральный канцлер, который решил продолжить свою деятельность", – заявил Писториус во время визита в Бонн.

Он напомнил, что СДПГ созывает партийную конференцию на 11 января.

"Он (Шольц – Ред.) будет выдвинут там. Я этого вполне ожидаю. И я вообще не отвечаю на гипотетические вопросы о том, буду ли я готов к чему-то, потому что мне пришлось бы исключить то, о чем меня никто не спрашивал, или заявить о своей готовности к тому, о чем меня никто не спрашивал", – отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что хотел бы остаться министром обороны в будущем правительстве.

"У меня действительно много работы в моем портфолио. Я хотел бы продолжить ее, потому что она еще не закончена", – сказал Писториус.

Сейчас, несмотря на развал правительства Шольца, его Социал-демократическая партия планирует оставить действующего канцлера своим главным кандидатом на предстоящих выборах.

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