Міністр оборони Німеччини розповів, чи є в нього амбіції стати канцлером

Чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився щодо кандидатури на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини, яку він представляє, а також щодо власних амбіцій щодо цього.

Його заяву наводить Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

Деякі представники СДПН раніше закликали зробити саме Пісторіуса кандидатом у канцлери замість чинного глави уряду Олафа Шольца.

Очільник Міноборони також випереджає канцлера в опитуваннях.

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"Я можу сказати тільки те, що завжди говорив. У нас чудовий федеральний канцлер, який вирішив продовжити свою діяльність", – заявив Пісторіус під час візиту в Бонн.

Він нагадав, що СДПН скликає партійну конференцію на 11 січня.

"Він (Шольц – Ред.) буде висунутий там. Я цього цілком очікую. І я взагалі не відповідаю на гіпотетичні питання про те, чи буду я готовий до чогось, тому що мені довелося б виключити те, про що мене ніхто не питав, або заявити про свою готовність до того, про що мене ніхто не питав", – зазначив міністр.

Водночас він підкреслив, що хотів би залишитися міністром оборони в майбутньому уряді.

"У мене дійсно багато роботи в моєму портфоліо. Я хотів би продовжити її, тому що вона ще не закінчена", – сказав Пісторіус.

Наразі попри розвал уряду Шольца його Соціал-демократична партія планує залишити чинного канцлера своїм головним кандидатом на майбутніх виборах.

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