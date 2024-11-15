Канцлер Австрии после прекращения поставок "Газпрома": Не поддадимся шантажу Путина

Канцлер Австрии Карл Негаммер заверил, что после прекращения поставок газа в страну российским "Газпромом" она не останется без голубого топлива на время отопительного сезона.

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует Kronen Zeitung.

Негаммер подтвердил, что австрийская компания OMV получила предупреждение от "Газпрома" о прекращении поставок газа с утра субботы.

"Это означает, что произошло то, к чему мы готовились с начала войны в Украине", – добавил канцлер Австрии, подчеркивая, что „мы также показываем, что не поддадимся шантажу со стороны Путина".

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Он указал, что в страны надежные поставки газа из других источников, а газохранилища заполнены на 93%, что составляет годовую потребность всей Австрии. Кроме того, Вена уже сообщила о ситуации Европейской комиссии.

"Могу вам обещать: никто зимой не замерзнет, ни одна квартира не останется холодной!" – подчеркнул Негаммер.

О прекращении поставок российского газа в Австрию стало известно после того, как OMV объявила о прекращении платежей "Газпрома" для возмещения арбитражного вознаграждения в размере 230 миллионов евро.

В OMV ранее прогнозировали подобный вариант и уверяли, что диверсифицировали поставки газа с помощью нероссийских источников, а также дополнительных мощностей.

Между тем накануне разговоры о прекращении поставок газа из России в Австрию привели к росту цен на голубое топливо в Европе.