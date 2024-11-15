Цены на газ в Европе выросли до годового максимума на фоне возможной остановки поставок из РФ

Возможное прекращение поставок газа из России приводит к росту цен на голубое топливо в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После того, как австрийская энергетическая группа OMV предупредила о перебоях в торговле, европейская цена на газ в четверг выросла сразу на 5% до самого высокого уровня с ноября прошлого года. Цена находится на уровне 46 евро за мегаватт-час, однако, это все еще значительно ниже предыдущего максимума в 346 евро в августе 2022 года.

В среду OMV объявила, что российская государственная компания "Газпром" может прекратить поставки из-за решения суда. Арбитраж присудил австрийской компании компенсацию в размере 230 миллионов евро в споре с "Газпромом". Эта сумма должна стать компенсацией за прекращение поставок газа в Германию в сентябре 2022 года.

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Теперь OMV хочет взыскать эту сумму с дочерней компании "Газпрома" "Газпром экспорт" и планирует зачислить ее в счет своих ежемесячных платежей. В результате компания опасается, что российский концерн может полностью прекратить поставки.

Том Маржец-Мансер, руководитель отдела анализа газа в службе торговой информации ICIS, сообщил, что ситуация может обостриться уже на следующей неделе. Именно тогда должен состояться следующий ежемесячный платеж в размере 213 миллионов евро. Невозможность осуществить этот платеж может побудить "Газпром" к немедленному расторжению контракта с OMV. "Текущий контракт составляет почти половину газа, который сейчас транспортируется через Украину", – сказал он.

Обычно около 38 миллионов кубометров российского газа поступает в ЕС через Украину ежедневно. OMV подтверждает, что ее хранилища заполнены более чем на 90%. А министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер также написала на X (Twitter), что они "давно готовились к возможному прекращению поставок".

Аналитики газового рынка с Rystad Energy также пишут, что Европа сейчас хорошо обеспечена газом. Данные Rystad показывают, что импорт сжиженного газа на континент в октябре вырос на 17% по сравнению с предыдущим месяцем. Немецкие газохранилища сейчас заполнены примерно на 97%.

Министерство защиты климата Австрии в июле создало комиссию, которая должна изучить контракт энергетической компании OMV с российским "Газпромом" – который продлили в 2018 году до 2040-го – и определить, можно ли его досрочно прекратить.

OMV была первой западной компанией, которая подписала договор о поставках газа с тогда еще Советским Союзом в 1968 году.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее оправдал продолжение поставок газа из РФ, среди прочего, отсутствием альтернатив.