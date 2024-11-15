В Австрии говорят, что "Газпром" предупредил о прекращении поставок газа

Австрийская газовая компания OMV заявила, что российский "Газпром" уведомил ее о прекращении поставок с субботы, 16 ноября.

Об этом говорится в сообщении компании, которое цитирует "Европейская правда".

Как отметили в OMV, российский "Газпром" заявил о "приостановлении – и, таким образом, сокращении до 0% – поставок природного газа" с 06:00 16 ноября.

Прекращение произошло после заявления австрийской энергетической компании, что она приостанавливает платежи "Газпрому" для возмещения арбитражного вознаграждения в размере 230 млн евро.

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Поставки российского газа, идущего транзитом через территорию Украины, в Австрию прекращаются как раз в период снижения температуры и начала отопительного сезона.

В OMV ранее прогнозировали подобный вариант и уверяли, что диверсифицировали поставки газа с помощью нероссийских источников, а также дополнительных мощностей.

Между тем накануне разговоры о прекращении поставок газа из России в Австрию привели к росту цен на голубое топливо в Европе.