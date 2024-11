В Тбилиси собрался проевропейский протест против результатов выборов

В понедельник вечером в Тбилиси собралась акция протеста "Мы – Европа!", участники которой считают, что парламентские выборы 26 октября были сфальсифицированы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил проект SOVA.

На проспекте Руставели перед парламентом Грузии собрались активисты, политики и обычные граждане, которые не признают результаты выборов.

Организаторы и присутствующие послушали выступления представителей европейской делегации, которые в течение всего дня проводили встречи с грузинскими политиками, президентом Грузии, представителями оппозиции и НПО.

Реклама:

На митинге прозвучали гимны Грузии и ЕС, после чего начались выступления политиков – грузинских и европейских. В руках собравшихся – флаги Грузии и ЕС, а также плакаты с надписями "Грузия голосует за ЕС", "Санкции – Бидзини!" и другие.

Protest actions against fraudulent elections continue in #Tbilisi, with several MPs from the EU countries joining the cheering crowds #GeVote2024 pic.twitter.com/cV51M0hrTJ