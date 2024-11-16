В Грузии начали расследование из-за облитого краской главы ЦИК

Министерство внутренних дел Грузии открыло уголовное производство из-за инцидента, в ходе которого главу ЦИК Георгия Каландаришвили облил черной краской представитель оппозиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МВД Грузии.

Как отметили в ведомстве, расследование начато "по статье об умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью".

"В ходе расследования будут приняты все соответствующие следственные действия", – говорится в сообщении.

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В МВД добавили, что начали расследование после полученного обращения от ЦИК.

В субботу под зданием грузинского ЦИК собрался протесты против результатов парламентских выборов. Кроме того, во время заседания председателя ЦИК облили черной краской.

Впоследствии ЦИК все же утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта".

Оппозиционные партии не признают итогов выборов – они подчеркивают, что они были сфальсифицированы.

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