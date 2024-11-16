Лидеры G7 заверили в дальнейшей помощи Украине в войне против России

Страны "Группы семи" (G7) будут продолжать оказывать Украине необходимую помощь и поддержку для защиты от российской агрессии столько, сколько потребуется.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении лидеров стран G7, принятом по инициативе премьер-министра председательствующей в группе Италии Джорджии Мелони.

В заявлении, опубликованном в субботу, 16 ноября, лидеры "Группы семи" подтвердили готовность продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

"Мы солидарны в наших общих усилиях вносить вклад в борьбу за ее суверенитет, свободу, независимость, территориальную целостность и восстановление", – подчеркнули в заявлении.

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Лидеры акцентировали, что после 1000 дней войны признают "огромные страдания, которые терпит народ Украины".

"Но несмотря на эти трудности украинцы продемонстрировали непревзойденную стойкость и решимость в защите своей земли, культуры и своего народа", – акцентировали в документе.

Лидеры G7 также добавили, что Россия остается единственным препятствием для восстановления справедливого и прочного мира и подтвердили готовность продолжать давление на РФ с помощью санкций, экспортного контроля и других мер, которые наносят ей значительные экономические потери.

Напомним, 14 ноября Еврокомиссия одобрила выделение 4 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и займов в рамках программы Ukraine Facility.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже призвали латвийцев, в знак солидарности с Украиной, почтить 19 ноября память погибших в результате вторжения РФ минутой молчания и зажечь свечи.