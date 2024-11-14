Еврокомиссия одобрила предоставление Украине транша на 4 млрд евро

Еврокомиссия одобрила выделение 4 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и займов в рамках программы Ukraine Facility.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о средствах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины объемом до 50 млрд евро.

"Еврокомиссия дала зеленый свет на новый платеж в размере 4 млрд евро из Ukraine Facility.

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Приближается 1000-й день жестокой войны, которую ведет Россия, и мы поможем поддержать украинское государство, пока оно борется за выживание. Мы здесь надолго", написала фон дер Ляйен.

Выделение средств должен утвердить Совет ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже поблагодарил Евросоюз за новый транш.

"Благодарен за непоколебимую поддержку ЕС и Европейской комиссии. Положительная оценка ЕК о выделении Украине 4,1 млрд евро в рамках Ukraine Facility, что в целом составляет 16,1 млрд евро в 2024 году, подчеркивает наши успехи в выполнении всех условий, закрепленных в Плане для Украины.

Надеемся на скорое решение Совета ЕС по этому поводу. Эта помощь укрепляет нашу макроэкономическую стабильность, пока мы продолжаем внедрять важные реформы", – написал Шмыгаль в X.

Первые транши в рамках программы Украина получила без условий, а основанием для получения следующих является выполнение определенного плана реформ в ряде сфер.

Предыдущий транш объемом почти 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility Европейская комиссия перечислила Украине в августе.

Подробно о программе макрофинансовой помощи Украине от ЕС – в статье Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС).