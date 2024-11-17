Посол Украины раскритиковал антивоенный митинг российской оппозиции в Берлине

Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал пиар-ходом антивоенную демонстрацию российской оппозиции в Берлине.

Об этом сообщает Spiegel, передает "Европейская правда".

Через более чем два с половиной года после нападения России на Украину в воскресенье в Берлине проходит антивоенная демонстрация. К ней призвали ведущие российские оппозиционеры в изгнании – Юлия Навальная, жена покойного Алексея Навального, а также Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза. Критики Кремля на данный момент надеются придать новый импульс фрагментированной российской оппозиции в изгнании. Демонстрация проходит под лозунгом "Нет Путину! Нет войне в Украине! Свободу политическим заключенным!".

Участники требуют немедленного вывода российских войск из Украины, импичмента лидера России Владимира Путина и привлечения его к ответственности как военного преступника. Цель акции – "объединить всех, кто выступает против агрессивной и преступной политики Владимира Путина – против войны в Украине и против политических репрессий внутри России".

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По словам организаторов, марш начнется в парке Генриетты Герц и пройдет по улице Фридрихштрассе до посольства России на улице Унтер-ден-Линден. Ожидается три тысячи демонстрантов.

Украинский посол раскритиковал антипутинскую демонстрацию. Алексей Макеев, посол Украины в Германии с октября 2022 года, назвал запланированное собрание "ноябрьской прогулкой, которая является и недостойной, и несущественной".

Демонстрация является "пиар-акцией, целевой группой которой является не российское население, а немецкие СМИ и политики". Это "творческая заявка никому не нужной неправительственной организации на финансирование от федерального правительства и ЕС". По словам Макеева, борьба ведется не против российского режима, а за внимание Германии. По мнению посла, россияне отдали право решать, кто такие "хорошие русские" украинцам.

Юлия Навальная, жена покойного Навального, заявила накануне запланированного митинга, что его цель – показать, "что многие россияне против Путина и против войны". По ее словам, большое количество участников также покажет, что существует "другая Россия, не милитаристская, а свободная". В интервью российскому эмиграционному телеканалу "Дождь" она также признала, что оппозиция не имеет "никакого плана" относительно того, как положить конец 24-летнему правлению Путина.

Германия, где проживает более 250 000 человек, является домом для крупнейшей русской эмигрантской общины в ЕС. Берлин считается главным убежищем для политически преследуемых россиян.

Как сообщала "ЕвроПравда", на конференции Web Summit 2024 в Лиссабоне украинские активисты включили звук воздушной тревоги и скандировали "Stop Russia " во время выступления Юлии Навальной.

На конференцию организаторы ее пригласили как "мощный голос за демократию и права человека".

Напомним, Юлия Навальная объявила о политических амбициях в России после смерти мужа в начале года в российской колонии и начала встречи с иностранными лидерами.