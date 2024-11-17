Посол України розкритикував антивоєнний мітинг російської опозиції у Берліні

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав піар-ходом антивоєнну демонстрацію російської опозиції у Берліні.

Про це повідомляє Spiegel, передає "Європейська правда".

Через понад два з половиною роки після нападу Росії на Україну в неділю в Берліні проходить антивоєнна демонстрація. До неї закликали провідні російські опозиціонери у вигнанні – Юлія Навальна, дружина покійного Алексєя Навального, а також Ілля Яшин і Владімір Кара-Мурза. Критики Кремля на даний момент сподіваються надати новий імпульс фрагментованій російській опозиції у вигнанні. Демонстрація проходить під гаслом "Ні Путіну! Ні війні в Україні! Свободу політичним в'язням!".

Учасники вимагають негайного виведення російських військ з України, імпічменту лідера Росії Владіміра Путіна і притягнення його до відповідальності як воєнного злочинця. Мета акції – "об'єднати всіх, хто виступає проти агресивної і злочинної політики Владіміра Путіна – проти війни в Україні і проти політичних репресій всередині Росії".

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За словами організаторів, марш розпочнеться в парку Генрієтти Герц і пройде вулицею Фрідріхштрассе до посольства Росії на вулиці Унтер-ден-Лінден. Очікується три тисячі демонстрантів.

Український посол розкритикував антипутінську демонстрацію. Олексій Макеєв, посол України в Німеччині з жовтня 2022 року, назвав заплановане зібрання "листопадовою прогулянкою, яка є і негідною, і несуттєвою".

Демонстрація є "піар-акцією, цільовою групою якої є не російське населення, а німецькі ЗМІ та політики". Це "творча заявка нікому не потрібної неурядової організації на фінансування від федерального уряду та ЄС". За словами Макеєва, боротьба ведеться не проти російського режиму, а за увагу Німеччини. На думку посла, росіяни віддали право вирішувати, хто такі "хороші росіяни" українцям.

Юлія Навальна, дружина покійного Навального, заявила напередодні запланованого мітингу, що він має на меті показати, "що багато росіян проти Путіна і проти війни". За її словами, велика кількість учасників також покаже, що існує "інша Росія, не мілітаристська, а вільна". В інтерв'ю російському еміграційному телеканалу "Дождь" вона також визнала, що опозиція не має "жодного плану" щодо того, як покласти край 24-річному правлінню Путіна.

Німеччина, де проживає понад 250 000 осіб, є домівкою для найбільшої російської емігрантської громади в ЄС. Берлін вважається головним притулком для політично переслідуваних росіян.

Як повідомляла "ЄвроПравда", на конференції Web Summit 2024 у Лісабоні українські активісти увімкнули звук повітряної тривоги та скандували "Stop Russia" під час виступу Юлії Навальної.

На конференцію організатори її запросили як "потужний голос за демократію та права людини".

Нагадаємо, Юлія Навальна оголосила про політичні амбіції в Росії після смерті чоловіка на початку року в російській колонії та почала зустрічі з іноземними лідерами.