NYT: Байден дал Украине разрешение на удары ATACMS вглубь России
Власти Украины получили разрешение США на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным в российском тылу.
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным источников издания, речь идет о ракетах ATACMS дальнобойностью 300 км, в отношении которых до сих пор действовал запрет на применение по территории РФ, из-за чего Украина использовала эти ракеты только по собственной территории под российской оккупацией, в частности по Крыму.
Первое применение ракет по российскому тылу ожидается по Курской области, в том числе по расположенным там северокорейским военным, а решение об этом разрешении якобы было принято в ответ на привлечение солдат КНДР к боевым действиям. Пока не уточняется, было ли это оружие уже применено ВСУ, или "слив" данных об американском разрешении произошел до фактического использования ракет.
Разрешение, которое Байден дал украинским военным, "является серьезным изменением в политике США", пишет NYT, отмечая, что это решение разделило советников Байдена – часть из них считает это разрешение ошибкой – мол, есть опасность, что это "может подтолкнуть Путина к силовым действиям против Соединенных Штатов и партнеров". Впрочем, в команде Байдена есть и те, кто считают такую угрозу надуманной.
Примечательно, что в США не верят, что это решение изменит ход войны, отмечает издание, хотя и принесет ВСУ тактическую пользу.
Как известно, отказ США был одной из причин, которыми немецкий канцлер Шольц обосновывал свое нежелание предоставлять Украине немецкие ракеты Taurus.
Также в Белом доме приходилось давать объяснения о причинах, почему не одобряют дальнобойные удары по РФ.
Между тем Владимир Зеленский в рамках "плана победы" теперь просит у США "Томагавки".