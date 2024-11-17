NYT: Байден дал Украине разрешение на удары ATACMS вглубь России

Власти Украины получили разрешение США на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным в российском тылу.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным источников издания, речь идет о ракетах ATACMS дальнобойностью 300 км, в отношении которых до сих пор действовал запрет на применение по территории РФ, из-за чего Украина использовала эти ракеты только по собственной территории под российской оккупацией, в частности по Крыму.

Первое применение ракет по российскому тылу ожидается по Курской области, в том числе по расположенным там северокорейским военным, а решение об этом разрешении якобы было принято в ответ на привлечение солдат КНДР к боевым действиям. Пока не уточняется, было ли это оружие уже применено ВСУ, или "слив" данных об американском разрешении произошел до фактического использования ракет.

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Разрешение, которое Байден дал украинским военным, "является серьезным изменением в политике США", пишет NYT, отмечая, что это решение разделило советников Байдена – часть из них считает это разрешение ошибкой – мол, есть опасность, что это "может подтолкнуть Путина к силовым действиям против Соединенных Штатов и партнеров". Впрочем, в команде Байдена есть и те, кто считают такую угрозу надуманной.

Примечательно, что в США не верят, что это решение изменит ход войны, отмечает издание, хотя и принесет ВСУ тактическую пользу.

Как известно, отказ США был одной из причин, которыми немецкий канцлер Шольц обосновывал свое нежелание предоставлять Украине немецкие ракеты Taurus.

Также в Белом доме приходилось давать объяснения о причинах, почему не одобряют дальнобойные удары по РФ.

Между тем Владимир Зеленский в рамках "плана победы" теперь просит у США "Томагавки".