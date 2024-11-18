Во Франции прокомментировали возможность дать разрешение Украине на удары вглубь РФ

Во Франции прокомментировали свою готовность предоставить Украине разрешение на дальнобойные удары вглубь российской территории.

Об этом перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает "Европейская правда".

По его словам, президент Эмманюэль Макрон в мае заявлял, что Франция готова рассмотреть вариант с предоставлением Украине такого разрешения.

"Мы открыто сказали, что это вариант, который мы рассмотрим, если он позволит нанести удары по целям, откуда Россия сейчас осуществляет агрессию на украинской территории", – отметил Барро.

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По его словам, с тех пор позиция Парижа осталась неизменной.

Как ранее сообщали СМИ, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя эти сообщения, отметила, что Украина имеет право защищаться.