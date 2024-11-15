Президент Владимир Зеленский критически высказался относительно звонка канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает "Европейская правда".

Глава государства подтвердил, что Шольц предупреждал его о намерениях поговорить с Путиным.

"Звонок Олафа, по моему мнению, – это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов. И это именно то, что Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться", – пояснил Зеленский.

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По его мнению, такими действиями хозяин Кремля получал возможность "ничего не менять в своей политике", что и привело к нынешней полномасштабной войне.

"Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет – нам нужен реальный мир", – предостерег президент.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

По данным СМИ, разговор инициировал Шольц, а подготовка к нему продолжалась "неделями" в тесной координации со странами G7.

В Министерстве иностранных дел Украины, комментируя разговор, отметили, что он не несет пользы для достижения мира и лишь дает главе РФ надежду на ослабление изоляции.