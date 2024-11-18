СМИ: Германия готовит для Украины 4000 дронов, которые называют "мини-Таурусами"

Германия якобы вскоре начнет массовые поставки Украине дронов-камикадзе, которые имеют высокую автономность в условиях воздействия РЭБ и могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild со ссылкой на свои источники, при этом приводят также слова министра обороны Бориса Писториуса, который фактически подтвердил намерения.

Речь идет об ударных беспилотниках компании Helsing, оснащенных технологиями искусственного интеллекта, которые придают им высокую автономность в условиях действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы. В индустрии эти дроны сравнивают с ракетами Taurus, которые канцлер Олаф Шольц наотрез отказывается предоставлять.

Всего у компании якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать партиями по несколько сотен в месяц.

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Отдельные прототипы якобы уже испытываются и совершенствуются в реальных боевых условиях на востоке Украины.

Особенностью беспилотника является современное программное обеспечение, которое помогает ему "ориентироваться" на местности по многим маркерами и лететь к цели даже в сложных погодных условиях или "выжженной земли", а также влияния средств РЭБ. Когда беспилотник идентифицировал цель и оператор подтвердил ее, он дальше способен осуществить поражение автономно, даже если связь будет потеряна.

Дальность полета якобы в четыре раза больше, чем у типичных украинских дронов-камикадзе (впрочем, в статье не уточняется, какие конкретные дроны используются для сравнения). В то же время они существенно дешевле, чем американские Switchblade и российские "Залы" и "Ланцеты".

Министр обороны Борис Пистриус отметил, что "очень рад тому, что поставки этих дронов, оснащенных технологиями ИИ, уже начинается" и что Украина сможет использовать их против важных вражеских целей, как командные пункты.

24 февраля 2024 года сообщалось о подписании меморандума о сотрудничестве между украинским Минстратпромом и компанией Helsing.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно в очередной раз подтвердил свое нежелание передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В свою очередь глава оппозиционного ХДС Фридрих Мерц заявляет о поддержке предоставления Taurus украинским силам и отмечает, что поставка дальнобойных ракет не сделает Германию стороной войны.

"Свободные демократы" могут инициировать голосование в Бундестаге по предоставлению Taurus Украине.