МИД Италии об ударах по территории РФ: Позиция по использованию оружия Украиной не изменилась

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что позиция страны по использованию оружия, поставляемого Украине, остается неизменной – вооружение может быть использовано только на украинской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

После сообщений о том, что Вашингтон предоставил разрешение Украине на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, Таяни в кулуарах Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил, что позиция Италии остается неизменной.

"Наша позиция относительно использования оружия Украиной не изменилась: оно может быть использовано только на украинской территории", – заявил он.

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Кроме того, он выразил поддержку идеи мирной конференции с участием России, Китая, Индии и Бразилии. Глава МИД страны отметил важность роли Пекина в урегулировании конфликта.

"Я надеюсь, что Пекин может сыграть положительную роль в том, чтобы заставить Москву понять, что эта бессмысленная война должна прекратиться", – подчеркнул он.

Итальянский министр также осудил привлечение северокорейских солдат в российско-украинскую войну, назвав это негативным сигналом.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.

По данным портала Axios, речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

В то же время The New York Times написало, что в Белом доме отказались прямо подтвердить разрешение Украине на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным на территории России, но вспомнили, что разрабатывали ответ на привлечение войск КНДР к войне.

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