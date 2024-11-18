Джонсон призвал дать Украине кредит на $500 млрд и объявить дату ее вступления в НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить Украине кредит объемом 500 млрд долларов, чтобы она могла завершить войну, и объявить дату, когда Украина станет членом НАТО.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Джонсон опубликовал свое заявление по случаю приближения 1000-го дня полномасштабного вторжения РФ.

Он назвал отличной новостью, что президент США Джо Байден наконец дал украинцам разрешение на использование ракет ATACMS против российских баз.

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Политик подчеркнул, что Британия и Франция должны немедленно симметрично принять решение об использовании крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

"Кроме того, пришло время предоставить украинцам финансовую огневую мощь для выживания и победы в этом конфликте, предоставив им кредит вроде ленд-лиза в размере 500 млрд долларов, который они будут в состоянии вернуть", – считает бывший премьер Британии.

Он заявил, что также крайне важно решить вопрос о том, куда на самом деле принадлежит Украина.

"Это означает, что мы должны иметь мужество и логику, чтобы предоставить украинцам гарантии безопасности, в которых они нуждаются, и объявить дату в ближайшем будущем, когда Украина вступит в НАТО", – отметил Джонсон.

Вместе эти меры, считает британский политик, убедят Путина в том, что он совершил огромную ошибку, начав свое вторжение, и что он никогда не сможет покорить украинский народ.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига призвал европейских коллег отметить 1000 дней сопротивления Украины полномасштабной агрессии России объявлением новых пакетов военной и энергетической помощи.

А главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в понедельник, что до сих пор ЕС слишком медленно принимал решения по поддержке Украины.