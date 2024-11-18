Сибіга виступив на засіданні Ради ЄС: Наша перемога буде вашою перемогою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 18 листопада, дистанційно доєднався до засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Про це передає "Європейська правда" із посиланням на інформацію відомства.

Як передає МЗС, Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, де висловив вдячність європейським партнерам за їхню підтримку.

"Ми маємо залишатися непохитними. Жодного послаблення міжнародної ізоляції Росії. Жодного умиротворення агресора. Нічого про Україну без України", – акцентував міністр.

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Сибіга зазначив, що справедливого миру можна досягти лише силою та своєчасними рішеннями.

Він наголосив, що мир завдяки силі означає запрошення України до членства в НАТО, зняття обмежень на далекобійні удари, дозвіл країнам-сусідам збивати російські ракети і дрони в українському небі, зміцнення повітряного щита України, посилення санкцій проти Росії та її союзників.

Фото: МЗС

Глава українського зовнішньополітичного відомства закликав посилити санкції проти російського "тіньового флоту", який приносить Росії прибутки для ведення війни. Також Сибіга поінформував колег про посилення російських ударів по українській портовій та аграрній інфраструктурі.

Відтак, глава МЗС закликав партнерів вивчити можливість розробки спеціальних програм страхування суден і терміналів, що стане прямим та ефективним способом зміцнення української економіки та стійкості.

Також він висловив окрему вдячність Данії за те, що вона стала першою країною, яка почала купувати зброю для Сил оборони безпосередньо в Україні. Він відзначив, що нещодавно цей приклад наслідували Швеція та Норвегія.

Очільник МЗС закликав ЄС долучитися до цих зусиль та інвестувати в оборонну промисловість. Додатково міністр підкреслив важливість подальшого просування до вступу України в ЄС.

У своєму дописі в X (Twitter), Сибіга закликав європейських колег відзначити 1000 днів опору України повномасштабній агресії Росії оголошенням нових пакетів військової та енергетичної допомоги, а також чітким меседжем агресору: європейська єдність є непохитною, а очікування поступок чи умиротворення є марними.

"Україна є і повинна залишатися фактором єдності. Наша боротьба – це ваша боротьба. Наша перемога буде вашою перемогою", – підсумував міністр.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю заявив, що досі ЄС надто повільно ухвалював рішення щодо підтримки України і країнам потрібно навчитися діяти швидше.

А очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна покритикував перший за два роки дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца до правителя Росії.