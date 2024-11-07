Активисты французской организации Canopée заменили туалетную бумагу в туалетах Европейского парламента сообщениями в знак протеста против вырубки лесов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.

Активисты Canopée накануне около 18:00 забрали туалетную бумагу из Европарламента и оставили вместо нее плакаты с призывом к депутатам как можно быстрее принять законодательство о сохранении лесов.

Фото: Canopée

"Этот европейский закон, принятый в 2022 году, должен был вступить в силу 30 декабря 2024 года, но под давлением лоббистских групп парламент рассматривает возможность его отсрочки на год или даже внесения поправок в текст, что будет очень проблематично", – заявили в организации.

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Ее представители также расклеили наклейки по всему зданию Европарламента и раздали брошюры его работникам.

Фото: Canopée

"Нам нужны правовые рамки, которые позволят нам достичь поставленной на Конференции ООН по изменению климата (COP26) цели – нулевой вырубки лесов до 2030 года", – прокомментировала руководительница Canopée Клерви Ле Гуеник.

В начале октября Еврокомиссия предложила отложить на 12 месяцев введение в действие Регламента о вырубке лесов (EUDR) после обращения Бразилии и Германии – стран, экспорт которых полагается на товары, связанные с вырубкой (например какао).

Голосование за это предложение, которое отсрочит введение в действие EUDR до декабря 2025 года, запланировано на 14 ноября.

Напомним, в июне страны Евросоюза окончательно одобрили масштабный и долгожданный план о восстановлении окружающей среды, который предусматривает восстановление всех экосистем, которые в этом нуждаются, до 2050 года.